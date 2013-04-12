Росія ігнорує пропозиції України у сфері військово-технічного співробітництва - Лебедєв

Україна запропонувала Росії низку спільних проектів у сфері військово-технічної співпраці, але вже два місяці не одержує відповіді від Міноборони РФ.

Про це заявив РІА «Новости» міністр оборони України Павло Лебедєв, який перебуває на виставці озброєнь у Бразилії.

«Зокрема, ми запропонували Росії провести ревізію угод з Чорноморського флоту. Щодо полігонів, причалів і соціальних аспектів», - сказав П.Лебедєв.

«Ми готові вирішувати всі питання. Але таке враження, що Росії це не треба», - додав він. За словами П.Лебедєва, питання про терміни перебування ЧФ РФ у Севастополі в цих пропозиціях не порушувалося.

Щодо угоди між РФ і Україною по літаку Ан-70, «то вона не виконується з російського боку», сказав П.Лебедєв і додав, що «час нас розсудить».

Київ і Москва реалізують спільний проект з серійного виробництва військово-транспортного літака Ан-70. Завершення робіт за проектом очікується в травні 2013 року. Вартість одного Ан-70 оцінюється в 67 млн доларів, машина повинна замінити застарілий Ан-12.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. За своїми характеристиками він покликаний забезпечувати доставку практично всієї номенклатури армійського озброєння і військової техніки загальною вагою 35-47 тонн на відстань до 5,1 тис. кілометрів, з крейсерською швидкістю 700-750 км на год. Літак може використовувати і бетонні злітно-посадочні смуги, і грунтові майданчики завдовжки 600-700 м. Бортові прилади дають змогу використовувати Ан-70 автономно на необладнаних аеродромах, без використання будь-яких спеціальних наземних засобів.

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