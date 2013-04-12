Фірми депутата Іванющенка отримають 47,4 млн грн на постачання обладнання

ПАТ «Лисичанськвугілля» 2-4 квітня за результатами тендерів уклало низку угод на постачання різного обладнання на 47,40 млн грн.

Про це повідомляє сайт "Наші гроші" із посиланням на «Вісник державних закупівель».

Усі підряди отримали фірми «Укртехмаркет ЛТД» (45,75 млн грн) та «Промтехпоставка ЛТД» (1,65 млн грн) з групи народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

У половині з восьми тендерів намагались взяти участь компанії, не пов’язані з цією групою. Вони пропонували продукції у 1,5-2,5 рази дешевше, ніж майбутні переможці. Однак дешевші заявки незмінно відхилялись, або не враховувались тендерним комітетом без пояснення причин, йдеться в повідомленні.

Наприклад, донецька фірма «Аікон» пропонувала рукави високого тиску за 404 тис. грн, тоді як «Укртехмаркет» – за 906 тис. грн. Дешевшу пропозицію було відхилено через відсутність гарантії банку. При цьому вимога щодо забезпечення пропозиції з’явилась в конкурсній документації напередодні проведення тендеру.

Також через відсутність банківської гарантії було відхилено заявку луганської фірми «Інвест-Підшипник», яка пропонувала підшипники за 2,12 млн грн, а «Укртехмаркет» – за 3,31 млн грн. Вимога щодо забезпечення знову була внесена напередодні тендеру.

Водночас у цьому тендері також брала участь харківська фірма «ПК Індустрія», яка пропонувала підшипники за 2,08 млн грн. У протоколі розкриття пропозицій зазначено, що ця заявка була допущена до оцінки. Однак без пояснення причин угоду зрештою уклали з «Укртехмаркетом», чия заявка була дорожчою у півтора рази.

У документації кожного з цих тендерів відсутні дані про вартість окремих найменувань придбаних товарів усупереч вимогам Мінекономрозвитку.