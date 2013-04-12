Україна та Білорусь активізують створення СП з виробництва сільгосптехніки - Азаров

Україна і Білорусь активізують створення спільних підприємств із виготовлення сільськогосподарської техніки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з першим заступником глави уряду Білорусі Володимиром Семашком, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Давайте реанімуємо ті наші домовленості щодо створення спільних підприємств із виробництва сільськогосподарської техніки", - сказав М.Азаров.

Водночас прем’єр-міністр нагадав, що Україна зацікавлена в отриманні статусу спостерігача при Митному союзі для того, щоб завчасно знати нові правила, які ухвалюються в рамках Союзу.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк провів переговори з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Білорусь в Україні Валентином Величком, під час яких була досягнута домовленість про перспективний напрямок співпраці між обома країнами в галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема створення спільного підприємства на базі ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» з виробництва зернозбиральних комбайнів.