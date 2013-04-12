Байконур буде використовуватися і після введення нового космодрому «Східний» - Путін

Москва.Президент Росії Володимир Путін обіцяє, що після введення в експлуатацію нового російського космодрому «Східний» в Амурській області космодром «Байконур» також використовуватиметься, незважаючи на його моральне й фізичне застарівання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це В.Путін сказав журналістампід час відвідання космодрому «Східний».

«Ми вибудовуємо роботу так, щоб і Байконур також використовувався в майбутньому. Це ми робитимемо, зрозуміло, з нашими казахстанськими колегами. Адже там, розумієте, в чому справа: він будувався за радянських часів, і багато що вже морально й фізично застаріло», - сказав В.Путін.

За його словами, новий космодром буде набагато ефективніший, оскільки зважаючи на застосування новітньої техніки запуски будуть набагато економічнішими.

«Якщо ми колись перейдемо, а у нас у перспективних планах є робота і щодо Місяця, і щодо Марсу, то це робитиметься саме звідси, оскільки саме тут створюватимуться умови для старту надважких ракет аж до 75 тонн», - підкреслив В.Путін.

Він розраховує, що «Східний» використовуватимуть також колеги зі США, Європи та інших країн.

За його словами, роботи з будівництва йдуть у повному обсязі й до 2015 року планується вже здійснювати звідси перші пуски, а до 2018 року – пуски для пілотованих польотів. До 2020 року звідси здійснюватимуться пуски надважких ракет.

В.Путін на нараді про перспективи розвитку космічної галузі в Благовіщенську повідомив, що вибір майданчика для «Східного» відбувався достатньо ретельно. «Декілька майданчиків ми розглядали, зокрема на березі Тихого океану. Але з урахуванням досвіду наших американських партнерів, які вимушені при використанні мису Канаверал робити великі перерви у зв'язку з погодними умовами, вибір зрештою в нас був зроблений стосовно того майданчика, де ми сьогодні були. Це й сприятливі погодні умови: тут близько 300 сонячних днів на рік; це достатньо розвинена інфраструктура, яка має перспективи розвитку; це й географія. За географією це майже знаходиться на широті Байконуру», - сказав В.Путін.

Він також підкреслив, що одним із базових завдань космічної галузі РФ є реалізація перспективних проектів зі створення нових космічних апаратів різного призначення, а також розробка й виробництво ракетних двигунів, потужність яких на порядки перевищує потужність діючих. Особливий акцент має бути зроблено на розвитку технологічної бази, що забезпечує виробництво космічних засобів світового рівня, зазначив глава держави.

Окрім цього, В.Путін не виключив, що в РФ може бути створено окреме міністерство з питань освоєння космосу.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2011 року на той час прем'єр-міністр РФ В.Путін запросив Україну взяти участь у російському проекті з будівництва космодрому «Східний».

Навколо космодрому створять широку інфраструктуру й місто з населенням у 30-40 тис. осіб. Місто планується назвати - Ціолковський.