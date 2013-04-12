«Кримський Титан» залучив у «Альфа-Банку» кредит на 100 млн дол. для нового виробництва

Один з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі «Кримський Титан» уклав договір з «Альфа-Банком» на відкриття кредитної лінії розміром 100 млн дол. для організації нового виробництва діоксиду титану.

Про це йдеться в документі, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, кредитний договір був підписаний у лютому 2013 року, і станом на квітень сума фінансування підприємства становить майже 65 млн дол

Термін кредитування становить 3 роки.

"Кредитні кошти «Кримський Титан» спрямує на будівництво нового виробництва потужністю 80 тис. тонн на рік з подальшим розширенням до 120 тисяч", - підкреслюється в документі.

Також на підприємстві планується збільшити потужність з нині існуючого виробництва до 120 тис. тонн, що в сумі дозволить підприємству більш ніж подвоїти свою частку на світовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір вкласти у будівництво нового виробництва на «Кримському Титані» 300 млн дол.

Програма інвестицій в «Кримський Титан» - частина програми Group DF з розвитку титанової галузі України, для реалізації якої група планує залучити 2,5 млрд дол. США до 2017 року. Раніше в березні 2013 року Group DF оголосила про плани будівництва двох нових виробництв титанового шлаку і титанової губки на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті.

Водночас Дніпропетровська міжрайонна екологічна прокуратура подала позовну заяву до господарського суду Дніпропетровської області про стягнення з Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (філія підприємства «Кримський Титан») 3,6 млн грн за збитки, завдані державі внаслідок забруднення атмосфери.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, на якого припадає 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється у 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Group DF - міжнародна диверсифікована група компаній, яка здійснює свою діяльність у низці країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи наразі включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

У грудні 2012 р. Group DF консолідувала 100% акцій ПрАТ "Кримський Титан".

Українському бізнесменові й інвесторові Дмитру Фірташу належить група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.

Діоксид титану - найбільш сучасний і високоякісний білий барвник. Він не токсичний і має високі показники яскравості і непроникності, завдяки чому поступово замінює інші традиційні барвники в різних галузях промисловості. Основним споживачем діоксиду титану є лакофарбова промисловість. Також він широко застосовується у виробництві пластмас, паперу, в косметичній галузі.