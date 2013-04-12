Янукович обговорить з президентами країн МС питання про отримання Україною статусу спостерігача

На зустрічі президентів країн Митного союзу та Президента України Віктора Януковича обговорюватиметься питання отримання Україною статусу спостерігача в цьому об'єднанні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Сьогодні у мене була зустріч як голови Партії регіонів з представниками дружніх партій країн Співдружності, на якій я розповідав про наші проекти в країнах Співдружності. Я кажу про те, що ми плануємо отримати статус спостерігача при Митному союзі, створити постійне представництво України при комісії Митного союзу і активно брати участь в обговоренні всіх рішень, які готуються керівництвом цієї комісії", - зазначив М.Азаров.

За його словами, ці ж питання будуть обговорюватися наприкінці травня на зустрічі президентів країн Митного союзу та Президента України Віктора Януковича.

М.Азаров додав, що уряд України також створив спеціальну групу, яка займається вивченням договірно-правової бази Митного союзу і того, до яких конкретних угод Україна могла б приєднатися і на яких умовах.

Крім того, М.Азаров зазначив, що Україна бере активну участь у різних проектах в рамках СНД.

"Сьогодні я також зустрічався з першим віце-прем'єр-міністром Білорусі Володимиром Семашком. Як ви напевно знаєте, Білорусь не тільки зуміла зберегти свої заводи в галузі сільськогосподарського машинобудування, а й виробляє дуже хороші комбайни, трактори, навісне та причіпне обладнання. Ми домовилися прискорити створення спільних підприємств на території України з виробництва сільськогосподарської техніки", - підкреслив глава уряду.

Крім того М.Азаров нагадав, що тиждень тому Україна приймала прем'єр-міністра Казахстану Серіка Ахметова.

"На цих зустрічах також ішлося про серйозні великі проекти співробітництва, які охоплюють різні сфери народного господарства. Таким чином, Україна широко бере участь у різних проектах у рамках Співдружності незалежних держав. Ми й надалі продовжуватимемо цю лінію", - підкреслив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

За його словами, такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь у прийнятті рішень з правом дорадчого голосу. За його словами, Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.

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