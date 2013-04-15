Реалізація проекту Ан-70 залежить від політичної волі Росії - Єльченко

Москва. Успішна реалізація проекту створення нового українсько-російського середнього військово-транспортного літака Ан-70, як і реалізація інших спільних проектів, сьогодні залежить, насамперед, від політичної волі Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це українським журналістам у Москві сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир Єльченко.

«Для того, щоб літак Ан-70 реально полетів, почав надходити у війська, вийшов на ринок, потрібна політична воля. І в даній ситуації, не побоюся це сказати, саме Російської Федерації», - підкреслив В.Єльченко.

Він повідомив, що минулого тижня, 10 квітня, відбулася церемонія підписання актів проведення державних стендових випробувань рухової установки для літака Ан-70. Підписання цих документів посол назвав знаковою подією, яка покаже, перш за все, керівництву двох країн, що російські і українські авіабудівники дійсно можуть разом робити дуже серйозні речі.

«За великим рахунком, є три області, в яких саме спільний потенціал України і Росії в рази перевищує можливості конкурентів, і, як сьогодні було сказано, на сім, на дев'ять, на п'ятнадцять років випереджає їх. Це - авіація, космос та ядерна енергетика », - підкреслив В.Єльченко.

При цьому він зазначив, що, безумовно, є ряд інших областей, де Росія і Україна, об'єднавши зусилля, могли б виробляти конкурентоспроможний на світовому ринку продукт.

«Чого не вистачає, так це, як мені видається, політичної волі. Напевно, все ж таки замість того, щоб сперечатися, де, кому і з ким буде краще, в які союзи вступати або не вступати, треба займатися конкретною роботою. Ми бачили, як горіли сьогодні очі у людей, які 25 років цим займалися, і яке вони отримують задоволення від спільної роботи. І найголовніше - отримують результат. Мені здається, що такі спільні проекти краще за будь-який клей склеюють наші дві держави. І, напевно, потрібно спочатку займатися цим, потім вже робити гучні політичні заяви», - сказав В.Єльченко.

За його словами, всі це розуміють, але не всі хочуть це відкрито визнати.

В.Єльченко висловив жаль з приводу планів Міноборони РФ істотно скоротити закупівлі Ан-70.

«Те, що в держоборонзамовленні Ан-70 є, це добре. Але це - все папери. Ми ж чуємо заяви про те, що спочатку Міноборони РФ закупить шістдесят літаків, потім сімнадцять, потім два, а тепер - взагалі жодного не треба. Тепер потрібен Іл-476. За цими розмовами ми втратимо ту перевагу в десять років, яка у нас ще є. Адже конкуренти теж не сплять», - сказав В.Єльченко.

При цьому на уточнююче запитання УНІАН, чи є офіційна інформація з боку Росії про вихід з проекту, посол сказав, що зараз звучать відповідні заяви на дуже серйозному рівні - на рівні міністрів оборони та промислової політики РФ. За його словами, очевидно, що ці заяви на чомусь грунтуються, і якщо зараз немає рішення про відмову від Ан-70, то складається враження, що до цього підштовхують громадську думку.

Посол України підкреслив, що російська сторона на даний момент ухиляється від відрядження своїх льотчиків-випробувачів на спільний етап льотний випробувань, який мав розпочатися два місяці тому.

Він нагадав, що в проекті Ан-70 беруть участь 135 російських підприємств, і лише шість українських. «Звідси запитання: кому це вигідно - Україні чи Росії», - запитує посол.

«Я дуже розраховую на те, що керівництво Російської Федерації дозволить довести цей проект до кінця з тим, щоб літак почав надходити до Збройних сил Росії, а потім і по всьому світу продавався», - сказав В.Єльченко.

Він зазначив, що залишилося не так багато спільних проектів, в яких дві країни поки що мають пріоритет перед конкурентами, і з кожним роком таких програм стає все менше.

«Мине два, три, п'ять, сім років, і можемо втратити все. І що тоді? Будемо закуповувати «Містралі», будемо закуповувати «Боїнги», «Ербас» і так далі?», - підкреслив В.Єльченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна продовжить виробництво військово-транспортного літака Ан-70 навіть без участі Росії.

«Ми домовилися про відновлення співпраці за проектом Ан-70 і почали працювати. Зараз окремі російські чиновники заявляють про те, що вони самі збираються створювати військово-транспортний літак. Україна в таких умовах буде змушена продовжувати роботи, нести витрати, але ми створимо цей літак. Він зараз проходить льотні випробування. Це остання стадія розробки цього літака», - сказав глава уряду України.

При цьому М.Азаров наголосив, що Україна зможе довести Ан-70 до серійного виробництва.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовлені грунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахунками, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.

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