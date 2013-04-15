Дніпровський машзавод за рік збільшив збиток у 5,6 разу

Один з найбільших національних виробників апаратури і засобів комунікацій Дніпровський машинобудівний завод у 2012 році збільшив чистий збиток у 5,6 разу порівняно з 2011 роком - до 20,798 млн грн з 3,731 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації продукції в 2012 році скоротилася на 48,7% - до 58,078 млн грн з 113,171 млн грн.

До того ж чиста виручка від реалізації продукції впала на 51,3% - до 48,398 млн грн з 99,417 млн грн, що на тлі зниження собівартості реалізованої продукції на 53,3% - до 44,023 млн грн сприяло падінню валового прибутку на 15,6% - до 4,375 млн грн з 5,186 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року 25% акцій держкомпанії «Дніпровський машинобудівний завод» були продані в ході приватизаційного конкурсу, в якому перемогла компанія «Вест Енергоінвест» (Дніпропетровськ). Реалізаційна ціна держпакету становила 14 млн 521 тис. грн (при початковій ціні в 14 млн 376 тис. грн).

Довідка УНІАН. Державна холдингова компанія «Дніпровський машинобудівний завод» створена в 1995 році на базі Дніпровського машинобудівного заводу з метою створення єдиного науково-технічного і виробничого комплексу для розробки, виробництва і впровадження сучасних зразків вітчизняних систем і засобів зв'язку.

Основний номенклатурою заводу є виробництво апаратури, засобів телекомунікацій для мереж зв'язку України.