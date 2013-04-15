Росія пояснює свою пасивність у проекті Ан-70 креном України у бік НАТО

Бажання України налагодити співпрацю з військовим блоком НАТО і спроби передати науково-конструкторську документацію з військово-транспортного літака Ан-70 натовським країнам зумовили прохолодне ставлення Росії до проекту створення літака загалом.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв, пояснюючи причини проблем, що виникають, і перспективи економічного співробітництва України і Росії як в рамках, так і поза рамками Митного союзу.

«Свого часу блок НАТО проявив інтерес до моделі Ан-70, здер необхідну конструкторську документацію і обдурив Україну. Тоді, коли в Україні пішов такий крен у бік здачі науково-технічних досягнень натовським країнам і, щобільше, коли зміцнилися у влади «помаранчеві» і Україна заявила про те, що вступатиме в НАТО, в Росії вклали певні кошти в імпортозаміщення за тими видами військової техніки, яка виробляється спільно. У результаті з'явився модернізований варіант Іл-76, який є конкурентом Ан-70», - сказав С.Глазьєв.

Він зазначив, що проект запущений і модернізовані Іл-76 вже збирають. «Виникла конкурентна ситуація. Не було б крену України у бік НАТО, не було б таких наслідків», - наголосив С.Глазьєв.

До того ж він не ставить хрест на проекті Ан-70. «Як говорять багато фахівців, це найкращий літак у своєму класі, і треба цю нішу далі спільно освоювати і розвивати. Але треба розуміти, що робити це всередині ЄЕП, коли ми розуміємо логіку один одного, набагато легше, ніж у ситуації, коли ми просто не розуміє логіки українського керівництва», - заявив С.Глазьєв і нагадав, що аналогічна ситуація спостерігалася і в спробах України використовувати американське ядерне паливо на українських АЕС. «Коли ми стикаємося з такими абсурдними рішеннями, це дуже серйозно піддає ризику всі військово-технічне співробітництва в наукомістких галузях. Хоча високотехнологічна сфера, безумовно, є нашим спільним конкурентною перевагою, і я прихильник того, щоб розвивати максимально широко науково-технічну кооперацію в ракетно-космічному і авіабудівному секторах, в атомній промисловості, де поєднання конкурентних переваг дозволяє виробляти продукти екстра-класу і виходити разом на світовий ринок», - зазначив співрозмовник агентства, наголосивши, що й тут можлива конкуренція проектів.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров під час міжнародного круглого столу «Міжпартійна співробітництво в рамках СНД» заявив, що Україна продовжить виробництво військово-транспортного літака Ан-70 навіть без участі Росії. При цьому він зазначив, що Україна зможе довести Ан-70 до серійного виробництва.

Раніше, на початку квітня 2013 року, генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа на авіасалоні в Ріо-де-Жанейро заявив, що випробування Ан-70 призупинені внаслідок затягування робіт з боку одного з двох замовників - Міністерства оборони Росії.

Відзначимо також, що, за словами Надзвичайного і Повноважного Посла України в РФ Володимира Єльченка, успішна реалізація проекту створення нового українсько-російського середнього військово-транспортного літака Ан-70, як і реалізація інших спільних проектів, залежить насамперед від політичної волі Росії.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. Ан-70 може перевозити всю номенклатуру аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу і доставляти її на малопідготовлені грунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. Згідно з розрахунками, Ан-70 зможе базуватися на гірських аеродромах, розташованих на висоті до 3000 м над рівнем моря.

Повний текст інтерв'ю з С.Глазьєва читайте на сайті УНІАН: "Радник Володимира Путіна: Господь за щось образився на Україну і позбавив її керівництво розуму, це викликає дуже серйозну тривогу"

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