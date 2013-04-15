«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 1-му кварталі збільшив виробництво сталі на 9,7%

Один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 3 місяці 2013 року в порівнянні з січнем-березнем 2012 року збільшив виробництво сталі на 9,7% - до 1,613 млн тонн з 1,47 млн ​​тонн, йдеться в повідомленні комбінату.

За даними прес-служби комбінату, за 3 місяці 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року комбінат збільшив виробництво прокату на 10,7% - до 1,412 млн тонн, а виробництво чавуну зросло на 9% - до 1,405 млн тонн.

У березні 2013 року в порівнянні з березнем 2012 року виробництво сталі зросло на 12,1% - до 566 тис. тонн, прокату - збільшилося на 17,6% - до 503,3 тис. тонн, а чавуну - на 10,2% - до 491 тис. тонн.

«У березні 2013 року служба внутрішньої логістики забезпечила відвантаження 510 тис. тонн готової продукції, що стало рекордом за останні 5 років», - цитує прес-служба комбінату голову адміністрації з виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг» Парамжіта Калона.

Він також зазначив, що в березні 2013 року підприємство завершило ремонти потоку повернення конвеєра № 1 агломераційної фабрики № 2 аглодоменного департаменту, а також обертової печі № 5 вогнетривка-вапняного цеху підприємства, які дозволять підвищити надійність роботи обладнання.

Також в березні 2013 року був завершений 70-добовий капітальний ремонт конвертера № 6 у конвертерному цеху.

«Конвертер № 6 забезпечує сталлю відділення безперервного розливання сталі підприємства, тому він став першим на підприємстві, на якому здійснено монтаж машини відсічення шлаку, що забезпечує поліпшення якості своєї сталі», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував у проведення капітального ремонту конвертера № 6 близько 42 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі збільшилося на 12,57% - до 6,419 млн тонн, виплавка чавуну - на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а виробництво прокату збільшилося на 13 , 26% - до 5,592 млн тонн.

У 2012 рік «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив з чистим збитком у розмірі 2,9 млрд грн, тоді як у 2011 році отримав чистий прибуток у розмірі 2,1 млрд грн.

У 2012 році комбінат збільшив частку експорту продукції на 3,5 п.п. - до 86,4%.