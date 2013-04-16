В Одесі побудують сміттєпереробний завод

Одеська міськрада вирішила домовитися з ТОВ «Союз» про будівництво сміттєпереробного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 16 квітня, депутати міськради під час засідання сесії затвердили проект інвестиційного договору «на проведення робіт із будівництва сміттєпереробного і/або сміттєспалювального заводів в Одесі».

Своїм рішенням депутати доручили меру і департаменту міського господарства міськради укласти інвестиційний договір на проведення відповідних робіт із ТОВ «Союз».

Згідно із названим проектом договору, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, завод побудують на території полігону ТПВ «Дальницькі кар'єри», загальна площа якого 96,2 га. Під будівництвом сміттєпереробного заводу мається на увазі зведення сміттєсортувального комплексу з вузлом переробки ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів (ТПВ).

Будівництво комплексу ділиться на два етапи: приміщення й встановлення сміттєсортувальних ліній із вузлами первинної переробки; нового полігону, тобто розширення полігону в межах існуючого звалища, для поховання залишків ТПВ, спресовується після сортування.

Згідно з угодою, компанія інвестує в будівництво 100 млн грн.

Міськрада зобов'язується після введення заводу в експлуатацію забезпечити його завантаження шляхом направлення всього обсягу побутових відходів, що утворюються в будинках комунальної власності. Зобов'язується забезпечити прийняття тарифу на утилізацію й захоронення ТПВ на рівні економічно обгрунтованого з рентабельністю не нижче 10%.

Міськрада також дає право «Союзу» на виділення ресурсоцінних компонентів із загальної маси твердих побутових відходів й подальше розпорядження ними.

«Союз» зобов'язується внести інвестиції в повному обсязі, забезпечує повне фінансування й виготовлення проектної документації, включаючи можливі роботи, безпосередньо в ньому не згадані, але необхідні для будівництва заводу та його експлуатації, здійснювати охорону споруджуваного об'єкту тощо.

Згідно з проектом договору, термін будівництва заводу становить щонайбільше 4 роки з моменту отримання дозволу на початок зведення об'єкту.

Будівництво приміщень і встановлення сміттєсортувальних ліній із вузлами первинної переробки включає механічне сортування ТПВ із подальшою переробкою ресурсоціних компонентів: ПЕТ-пляшки, скло, папір, металобрухт, поліетиленова плівка.

Після завершення будівництва та введення заводу в експлуатацію він залишається у власності «Союзу». Починаючи з наступного календарного року, після введення заводу в експлуатацію, ТОВ зобов'язане платити місту грошові кошти у розмірі 5% від свого чистого прибутку.

Довідка УНІАН. Полігон твердих побутових відходів «Дальницькі кар'єри» розташований в Овідіопольському районі Одеської області.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз» належить депутату Верховної Ради Ігорю Маркову.