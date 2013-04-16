Поставки металопрокату на український ринок скоротилися на 29%

За оцінками «Української гірничо-металургійної компанії» (УГМК), обсяг поставок металопрокату на український ринок, без урахування трубної продукції, за 2 місяці 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 28,5% - до 774,3 тис. тонн.

Згідно з повідомленням компанії, місткість ринку комерційного сортаменту скоротилася на 12% - до 577 тис. тонн.

У компанії наголосили, що обсяг імпорту металопрокату за 2 місяці 2013 року в порівнянні з січнем-лютим 2012 року скоротився на 49% - до 172 тис. тонн, а частка імпорту на ринку знизилася на 8,9 п.п. - до 22,2%.

Як повідомляв УНІАН, "УГМК" у 2013 році прогнозують спад внутрішнього споживання металопрокату на 1%.

«Українська гірничо-металургійна компанія» була створена в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи до того ж широкий вибір сервісних послуг.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ«Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).

У 2012 році компанія збільшила чистий прибуток у 7,45 рази - до 69,2 млн грн.

У 2013 році компанія має намір збільшити реалізацію металопрокату на 6,7% - до 500 тис. тонн.