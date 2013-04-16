Алчевський меткомбінат скоротив виручку від реалізації продукції

Алчевський металургійний комбінат, який входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чисту виручку від реалізації продукції на 20,7% - до 14,439 млрд грн з 18,676 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2012 році падіння чистої виручки від реалізації продукції на тлі зниження собівартості реалізованої продукції сприяло падінню валового прибутку на 84,5% - до 91,782 млн грн.

До того ж у 2012 році сума виручки (з ПДВ) від реалізації слябів і квадратної заготовки становила 8,706 млрд грн (у натуральному виразі - 1,917 млн тонн продукції), а листових гарячекатаних і холоднокатаних виробів з вуглецевої та легованої сталі - 6,741 млрд грн (у натуральному виразі - 1,215 млн тонн продукції).

Як повідомляв УНІАН, Алчевський меткомбінат у 2012 році в порівнянні з 2011 роком одержав чистий збиток у розмірі 1,028 млрд грн, а загальна кількість активів підприємства збільшилося на 40% - до 18,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.