«АвтоКрАЗ» виграв тендер на постачання автомобілів до Таїланду

Єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів з повним технологічним циклом виробництва - «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) виграв тендер на поставку великої партії автомобілів КрАЗ для потреб Королівської армії Таїланду, повідомила УНІАН прес-служба підприємства.

Згідно з їхніми даними, автомобілі, що поставляються, будуть оснащуватися 330-сильним ярославським двигуном ЯМЗ-238ДЕ2-33 (Євро 3), коробкою передач 9JS150TA-B, зчепленням MFZ-430. Усі автомобілі - з правостороннім рульовим управлінням.

Згідно з вимогою замовника, на автомобілях буде встановлена ​​лебідка з гідравлічним приводом провідного світового виробника - компанії «Sepson» (Швеція).

Відвантаження автомобілів, згідно з тендерними умовами, запланована на серпень 2013 року. Кількість автомобілів, що поставляється, підприємство не розголошує.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2011 році збільшило виробництво на 7%, зробивши 1071 одиницю автомобілів і складальних автокомплектів.