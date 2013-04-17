Україна продовжить переговори щодо перегляду тарифних ставок у рамках СОТ

Україна має намір продовжувати переговори зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) з перегляду тарифних ставок у рамках свого членства в організації, незважаючи на те, що проти цього категорично виступають США і країни Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Адміністрації Президента заявив радник Президента – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АП Андрій Гончарук.

«Ми розглядаємо можливість подальших переговорів у рамках цього запиту (з перегляду тарифів - УНІАН). Наші партнери розглядають таке питання як проблему, але ми його таким чином не розглядаємо. З погляду масштабності запиту – можливо, але з погляду права воно не є особливим», - наголосив А.Гончарук.

Він також відзначив, що ключовим органом у координації таких переговорів має стати створена указом Президента Державна комісія з питань співпраці із СОТ.

«Комісія гратиме найважливішу роль в переговорному процесі», - сказав А.Гончарук.

За його словами, комісія жодним чином не дублюватиме функції органів влади, а займатиметься лише покращенням координації дій у сфері зовнішньої економічної політики, зокрема у сфері відносин із СОТ.

«А державний статус дасть можливість підвищити рівень діалогу», - відзначив А.Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня Президент України Віктор Янукович призначив радника Президента України - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента А.Гончарука представником України у Світовій організації торгівлі.

Раніше представництво Європейського Союзу в Україні виступило проти спроб української влади переглянути понад 300 тарифних ставок у рамках членства у СОТ.

На думку європейських дипломатів, в історії організації досі не було прецеденту такого перегляду.

Крім того, посольство США висловило стурбованість незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруженості в міжнародній торгівлі в разі, якщо приклад України наслідуватимуть інші країни.

Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Упродовж трьох місяців члени СОТ мали підтвердити свою зацікавленість в проведенні таких переговорів. Потім упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

29 листопада 2012 року країни - учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94).

За даними на 1 лютого, на переговори одержані заявки від Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після набуття членства у СОТ країни можуть впродовж ще трьох років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.