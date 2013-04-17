«Запоріжсталь» у 1-му кварталі отримала 170 млн грн чистого прибутку за МСФЗ

Одне з найбільших металургійних підприємств України, комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 1-му кварталі 2013 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримав чистий прибуток у розмірі 170 млн грн, тоді як за підсумками січня -березня 2012 року чистий збиток становив 455 млн грн, повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, поліпшення фінансових результатів діяльності комбінату в першому кварталі 2013 року вдалося досягти за рахунок реалізації програм з підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції та зниження її собівартості.

У прес-службі повідомили, що вихід на беззбитковий рівень виробництва комбінату розпочався з серпня 2012 року. Водночас у другій половині 2012 року була знижена на 18% собівартість виробництва сталі.

Як повідомляв УНІАН, «Запоріжсталь» у 1-му кварталі збільшила виробництво сталі на 5,8% - до 953,7 тис. тонн, виробництво чавуну зросло на 1,7% - до 804,6 тис. тонн, а виробництво прокату збільшилося на 8,5% - до 808,3 тис. тонн.

У 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну збільшила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Крім того, в 2012 році комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% порівняно з 2011 роком - до 639,3 тис. тонн.

У 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року, а також інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 разу більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, бляхи чорної, бляхи білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

В результаті двох етапів операції «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій у цілому ряді інших гірничо-металургійних підприємств, що раніше належали групі «Індустріал».