Спад промислового виробництва в Україні в 1-му кварталі становив 5%

В Україні спад промислового виробництва в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року становив 5,2%, порівняно з лютим 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у березні (до березня 2012 року) зростання зафіксоване в добувній промисловості і розробці кар'єрів – на 0,5%, зокрема, у видобутку металевих руд – на 3,3%, при цьому у видобутку нафти і видобутку кам'яного і бурого вугілля зафіксовано спад 3,3% і 0,5% відповідно.

Також зростання зафіксоване у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармпрепаратів – на 17,6%; виробництві виробів з дерева, паперу і поліграфічної діяльності – на 1%; виробництві меблів, іншій продукції, ремонті і монтажі машин і обладнання — на 0,7%.

У цілому, у березні 2013 року проти березня 2012 року більшість галузей показали спад, при цьому найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано у виробництві електричного устаткування – на 38,3%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 23%.

У металургійному виробництві спад становив 7%, в машинобудуванні – 20,3%.

Також повідомляється, що в березні 2013 року проти березня 2012 року в розподілі електроенергії, газу і пари зафіксовано зростання 0,5%, проти лютого 2013 року – 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року становив 6%, з січнем 2013 року – 0,6%, а за підсумками січня-лютого 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) – 4,8%.

В Україні спад промвиробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.