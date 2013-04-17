Україна домовилася з Китаєм про спільне виробництво тракторів

Українське державне підприємство «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» і китайські компанії Citic Inernational Corporation Сo., Ltd і CHAINA YTO Inernational 10 квітня підписали договір про виробництво та поставку до України тракторів YTO - ПМЗ, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, компанії визначили модельний ряд, обсяги виробництва та джерела фінансування. Згідно з досягнутими домовленостями, китайська сторона сприятиме залученню урядових кредитних коштів для реалізації зазначеного проекту.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація, до якої увійшли виробники сільськогосподарської техніки, вчені та науковці, 8-9 квітня провела переговори з представниками китайських компаній з метою залучення інвестицій з Китаю до сільгоспмашинобудування України.

За даними Кабміну, для стабільного збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції необхідно оновлення парку сільгоспмашин, яке передбачає щорічне введення в експлуатацію 7,5 тис. зернозбиральних комбайнів, 35 тис. тракторів, більше 2,5 тис. посівних комплексів в агрегаті з тракторами та іншої сільськогосподарської техніки.

Довідка УНІАН. Компанія Citic Inernational Corporation Сo., Ltd входить до складу державної інвестиційної компанії Китаю CITIC Group. На сьогодні CITIC Group реалізує проекти у всьому світі на понад 20 млрд дол.

За даними Державної служби статистики, у 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.