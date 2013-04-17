Виробництво легкових автомобілів в Україні у 1-му кварталі впало на 63,4%

Виробництво легкових автомобілів в січні-березні 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 63,4% - до 6,4 тис. одиниць з 17,5 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

Порівняно з березнем 2012 року випуск легкових автомобілів минулого місяця впав на 54,3% - до 3 тис. одиниць.

Виробництво автобусів українськими компаніями в січні-березні скоротилося порівняно з січнем-березнем 2012 року на 57,5% - до 247 одиниць. У січні-березні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів щодо січня-березня 2012 року на 67,7% - до 303 одиниць.

Виробництво автобусів в Україні в березень 2013 року становило 92 одиниці, що на 69% менше за результати березня 2012 року, а випуск вантажних автомобілів в березні цього року становив 143 одиниці, що на 60,7% менше порівняно з березнем 2012 року.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилося на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. Водночас виробництво вантажних автомобілів торік скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів впав на 14,4% - до 3 206 одиниць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спецмитами врятуємо неіснуючий український автопром