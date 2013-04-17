Виробництво прокату в Україні у 1-му кварталі скоротилося на 5,5%

Українські металургійні підприємства у 1 кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року скоротили виробництво готового прокату чорних металів на 5,5% - до 4.496 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року виробництво готового прокату чорних металів зросло на 13,2%, а порівняно з березнем 2012 року - скоротилося на 5,3% і становило 1,589 млн тонн.

Водночас виробництво прокату плоского гарячекатаного з нелегованої сталі за січень-березень порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 6,3% - до 1,536 млн тонн.

Виробництво прокату плоского гарячекатаного з легованої сталі становило 383 тис. тонн, що на 47,2% менше аналогічного періоду минулого року.

Крім того, за січень-березень 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року виробництво прутів і стрижнів збільшилося на 96,1% - до 749 тис. тонн.

Також за січень-березень 2013 року було вироблено профілів у кількості 619 тис. тонн, що на 6,3% більше показника 1 кварталу минулого року.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, за період скоротилося на 1,1% - до 4,144 млн тонн.

При цьому виробництво чавуну в січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,2% - до 7,275 млн тонн.

Також у січні-березні 2013 року було вироблено 4,354 млн тонн напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 3,7% вище показника 1 кварталу 2012 року.

Виробництво напівфабрикатів качаних і кованих за 3 місяці скоротилося на 1,9% - до 1,632 млн тонн.

Держстат повідомляє, що загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні за січень-березень 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 7,8%.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році порівняно з 2011 роком становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.