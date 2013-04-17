Виробництво сталевих труб в Україні у 1-му кварталі знизилося на 31,4%

Українські металургійні підприємства у 1 кварталі 2013 року скоротили виробництво сталевих труб порівняно з січнем-березнем 2012 року на 31,4% - до 440 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року виробництво труб зросло на 23,4%, а порівняно з березнем 2012 року скоротилося на 20,6% - до 184 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства в січні-лютому скоротили виробництво сталевих труб порівняно з першим місяцем 2012 року на 37,6% - до 255 тис. тонн.

У 2012 році підприємства скоротили виробництво сталевих труб порівняно з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

Загальний експорт труб з України за 3 місяці 2013 року становив 408,766 млн дол.

При цьому в лютому 2013 року Європейський Союз закрив антидемпінгові справи стосовно імпорту українських труб.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками труб в країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».