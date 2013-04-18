«ЄВРАЗ» збільшив виробництво сталі на своїх підприємствах в Україні

Російська гірничо-металургійна група «ЄВРАЗ», що контролює діяльність низки українських підприємств, у першому кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року збільшила виробництво нерафінованої сталі на своїх підприємствах в Україні на 46,1% - до 244 тис. тонн, повідомили УНІАН в компанії.

Згідно з повідомленням, виробництво чавуну в 1 кварталі в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросло на 11,1% - до 231 тис. тонн, виробництво коксу скоротилося на 8,8% - до 208 тис. тонн, а сталевої продукції - збільшилося на 35 , 3%, до 211 тис. тонн (83 тис. тонн напівфабрикатів і 128 тис. тонн готової продукції).

«У звітному періоді виробничі потужності були завантажені повністю», - сказано в повідомленні.

У 1 кварталі середні ціни на українську продукцію групи (за умов поставки товару франко-завод) у порівнянні з 4 кварталом 2012 року становили: кокс - 214 дол./тонну (+4,9%), чавун - 389 дол./тонну ( +24,3%), на продукцію зі сталі - напівфабрикати - 475 дол./тонну (+0,2%), будівельну продукцію - 610 дол./тонну (-3,5%) та іншу сталеву продукцію - 894 дол./тонну (+6,7%).

До того ж на гірничо-збагачувальному комбінаті «ЄВРАЗ Суха Балка» було видобуто 691 тис. тонн грудкової руди, що на 19,1% більше, ніж у 4 кварталі 2012 року, але на 5,9% менше показника 1 кварталу 2012 року.

У першому кварталі середня ціна на українську грудкову руду (на умовах поставки франко-завод) становила 91 дол./тонну, що на 30% більше, ніж у 4 кварталі 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, «ЄВРАЗ Груп» у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротила виробництво сталі на своїх підприємствах в Україні на 4,7% - до 820 тис. тонн, виробництво чавуну скоротилося на 0,6% - до 857 тис. тонн, а сталевої продукції - на 4,7% до 702 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Компанія "EVRAZ" є вертикально інтегрованою металургійної та гірничодобувної компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії та Південній Африці.

«Євраз» належать три українських коксохімічних підприємства - коксохімічний завод ПАТ «Євраз Баглійкокс», ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» (ЄВРАЗ ДКХЗ) і Дніпропетровський коксохімічний завод («Дніпрококс»), який з квітня 2011 р. входить в структуру «ЄВРАЗ ДМЗ ім. Петровського», і один гірничо-збагачувальний комбінат ПАТ «Євраз Суха Балка».

Evraz придбав у Lanebrook українські ГЗК "Суха Балка" (99,25% акцій), Дніпропетровський металургійний завод ім.Петровського (95,57%), коксохімічний завод "Баглійкокс" (93,74%), "Дніпрококс" (98,65 %) і Дніпродзержинський коксохімзавод (93,83%) у групи "Приват".

Найбільшим бенефіціаром компанії є російський мільярдер Роман Абрамович.

Компанія «Євраз» у 2012 році отримала чистий збиток у розмірі 335 млн дол.