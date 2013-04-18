Україна передала Кубі перший серійний літак Ан-158

Україна передала кубинській компанії Cubana de Aviacion перший серійний український літак Ан-158.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія передачі відбулася на території Державного підприємства «Антонов» – виробника літака. Присутній на церемонії прем'єр-міністр Микола Азаров назвав передачу літака ще одним кроком на шляху до відродження літакобудування в Україні.

«Я дуже радий тому, що ми відкриваємо випуск серійного виробництва Ан-158. Авіабудування відроджується, і я вірю, що ми вийдемо на серійний випуск цих літаків», - сказав М.Азаров.

Зі свого боку представник російської лізингової компанії «Іллюшин Фінанс Ко», яка виступила замовником робіт, коментуючи передачу першого серійного літака Ан-158, зазначив, що замовлення таких літаків може бути збільшено до 40 машин.

Як повідомляв УНІАН, Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148.

Заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олександр Ківа у вересні 2012 року заявляв про існуючу домовленість між «Іллюшин Фінанс Ко» і Cubana de Aviacion на поставки трьох літаків Ан-158 і ще трьох таких самих літаків на конкурсній основі.