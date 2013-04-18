Виконавчим директором Smart Maritime Group став гендиректор Херсонського суднозаводу

«Смарт-Холдинг» призначив виконавчим директором компанії Smart Maritime Group, яка об'єднує суднобудівні підприємства холдингу, Василя Федіна, який раніше обіймав посаду генерального директора Херсонського суднобудівного заводу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Згідно з повідомленням, рішенням наглядової ради ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» від 17 квітня В.Федін звільнений з посади генерального директора підприємства. При цьому він зберігає за собою позицію президента ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Замість В.Федіна гендиректором Херсонського суднобудівного заводу з 18 квітня призначений Олег Федак, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора підприємства.

Довідка УНІАН. Smart Maritime Group (SMG) - великий суднобудівний холдинг України. Заснований в 2009 році для управління морегосподарськими активами групи «Смарт-Холдинг». SMG об'єднує два найбільших суднобудівні підприємства України - Чорноморський суднобудівний завод та Херсонський суднобудівний завод. До складу субхолдингу також входить порт «Очаків» (Дніпро-Бузький лиман, Миколаївська область).

«Смарт-Холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі ("Метінвест"), у нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів ("Смарт-Нерудпром"), у суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром «Смарт-холдингу» є Вадим Новінський.