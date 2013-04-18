Глава «Антонова»: увесь світ будує літаки в кооперації з іншими країнами

Будівництво літаків власними силами неможливе в жодній країні світу, включаючи Україну, оскільки організація авіаційного виробництва передбачає формування глибоких коопераційних зв'язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам генеральний директор - генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа під час урочистої передачі першого серійного літака Ан-158 кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion.

«Будівництво літаків своїми силами - це міф. Ніхто в світі самостійно літаки не виробляє. У США близько 100 країн-кооперантів», - сказав Д.Ківа

Крім того, за його словами, власне зробити літак - це тільки половина справи. «Зробити ще, може, і можна. Але от продати... Ринок там, де можна виробляти. Ось у цьому проблема: всі хочуть купувати те, у чому можуть брати участь, що можуть ще й виробляти - збирати або робити агрегати», - зазначив Д.Ківа.

Він звернув увагу, що в усьому світі існує система, коли навіть на законодавчому рівні прописується обов'язкова коопераційна участь країн в тому чи іншому виробництві. «Тут не питання, можемо ми чи не можемо - важливо те, що, аби продавати - нам треба чимось ділитися з тим, хто купує», - сказав Д. Ківа.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про те, що Україна готова розпочати власне виробництво літаків, зокрема літака Ан-70, у разі якщо головний партнер проекту - Російська Федерація - припинить свою участь у ньому. Водночас 18 квітня посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив про те, що Росія не має наміру залишати проект і не виключено, що сторони повернуться до початкових домовленостей щодо спільного будівництва літака.