Гендиректор «Антонова» розповів про плани заводу на найближчий час

Державна програма активізації економіки, що передбачає залучення під державні гарантії в 2013-2014 роках сумарно 4,5 млрд грн для збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-158 на державному підприємстві «Антонов», могла б істотно посприяти розвиткові вітчизняного авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам генеральний директор - генеральний конструктор державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа під час урочистої передачі першого серійного літака Ан-158 кубинській авіакомпанії Cubana de Aviacion.

«Уряд обіцяє підтримку. Буде чудово, якщо вона буде реалізована. Це ж і розвиток технологій, і залучення кадрів - у нас багато молоді зараз працює. Це не тільки для нас, і для багатьох підприємств України - у нас задіяно більше 35 суміжних підприємств з виробництва наших літаків, плюс російські підприємства. Це доходи і серйозні фінансові обороти», - сказав Д. Ківа.

Водночас, за його словами, на сьогодні кошти на підприємство в рамках реалізації держпрограми не надходять. «Поки що ми не бачимо грошей. Ми своїми силами відновили виробництво, своїми силами модернізували завод - вклали близько 1,5 мрдн грн. У цеху стоїть лінійка літаків. Фінансує будівництво літаків наразі той, хто їх купує», - сказав Д. Ківа, відмовившись назвати замовників робіт.

Також він повідомив, що до кінця року ДП «Антонов» планує випустити до 10 літаків сімейства Ан-148 і Ан-158. «До кінця року плануємо випустити 10 літаків Ан-148 і Ан-158. Якщо нас не підведуть наші деякі суміжники. Я не буду казати які, ми працюємо по кооперації з багатьма. Думаю, що програму виконаємо. На остаточному складанні стоять 6 літаків», - сказав Д.Ківа.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Програмою активізації економіки на 2013-2014 роки Кабінет Міністрів України має намір залучити під державні гарантії в 2013-2014 роках сумарно 4,5 млрд грн для збільшення обсягів серійного виробництва літаків Ан-148 і Ан-158 на державному підприємстві «Антонов».

Обсяг виробництва запланований на рівні 144 літаків Ан-148 і 72 літаків Ан-158, з яких близько 30 машин можуть бути відправлені для потреб внутрішнього ринку, а решта - на експорт.

Довідка УНІАН. На даний момент компанія «Антонов» є державним підприємством, до складу якого входять дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективним і експериментальним дослідженням, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно- випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного та технічного персоналу; служби провідних фахівців за проектами, а також авіатранспортний підрозділ - Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», що забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов» , де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».

Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Ан-158 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148.