Імпорт автомобілів у 1-му кварталі становив чверть всього імпорту в Україну - Міндоходів

У першому кварталі 2013 року імпорт машин, автомобілів, устаткування становив 25% всього імпорту в Україну, повідомили УНІАН у прес-службі департаменту митної справи Міністерства доходів і зборів України.

Також повідомляється, що в першому кварталі п.р. у загальній структурі імпорту 28% становили паливно-енергетичні матеріали.

Серед лідерів імпорту цього року також продукція хімічної промисловості - 16%, продовольчі товари і сільськогосподарська продукція - 12%, а також метали і вироби з них - 6%.

Сумарна питома вага цих товарів у структурі імпорту становила 87%.

За даними прес-служби, в першому кварталі п.р. експорт металу і виробів з нього становив 27% від загального обсягу експорту України.

Стабільно високий попит спостерігається на українську продовольчу і сільгосппродукцію, він забезпечив 26% експорту.

Серед товарних груп-лідерів експортних операцій цього року - машини й устаткування - 17%, продукція хімічної промисловості - 9%, мінеральні продукти - 6% і паливно-енергетичні матеріали - 6%.

Ці товари є основою структури експортних операцій України в першому кварталі 2013 року, їх сумарна питома вага становить 92% загального експорту.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2013 року в структурі українського експорту превалювали вивезення продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції (28% від загального обсягу експорту) і металів (27%).

У структурі імпорту основу становили паливо (29% від загального обсягу імпорту), машини, транспорт та устаткування - 24%.