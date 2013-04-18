«Метінвест» в 2013 році має намір вкласти в розвиток ПівнГЗК 1,13 млрд грн

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» цьогоріч має намір вкласти у розвиток одного з найбільших гірничодобувних підприємств Європи «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівнГЗК) 1,127 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, текст якого має УНІАН.

Згідно з повідомленням, фінансування програми капітального будівництва передбачається в обсязі 569,5 млн грн.

Це фінансування піде на оптимізацію гірничо-транспортної схеми Першотравневого кар'єру і зменшення собівартості видобутку гірської маси, у тому числі на будівництво комплексу ЦПТ скельних порід розкриву в Первомайському кар'єрі і будівництво нових відвалів Первомайського та Ганнівського кар'єрів.

Водночас на фінансування програми технічного переозброєння і заміни зношеного обладнання за планом на 2013 рік передбачено 95 млн грн.

На 2013 рік обсяг фінансування на проведення капітальних ремонтів по всіх видах обладнання, будівель і споруд становитиме 462,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Метінвест» у 2012 році інвестувала в придбання гірничої техніки та проекти капітального будівництва одного з найбільших гірничодобувних підприємств Європи «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівнГЗК) понад 1,17 млрд грн.

За оперативними даними, комбінат у 1-му кварталі ц.р. скоротив виробництво залізорудного концентрату щодо 1-го кварталу 2012 року на 0,3% - до 3,736 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить більше 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

У 2012 році Північний гірничо-збагачувальний комбінат збільшив виробництво залізорудного концентрату на 0,9% - до 14,558 млн тонн.

ПівнГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи «Метінвест».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

У 2012 році комбінат скоротив чистий прибуток на 43,4% - до 3,534 млрд грн з 6,249 млрд грн у 2011 році.