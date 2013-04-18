«Метінвест» в 2013 році має намір інвестувати в Центральний ГЗК 329,4 млн грн

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест» цьогоріч має намір інвестувати у «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЦГЗК), що входить до групи, 329,4 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, текст якого має УНІАН.

Згідно з повідомленням, фінансування капітального будівництва становитиме 85,4 млн грн (з ПДВ).

«Це фінансування піде на розробку залізовмісних пісків і розширення хвостового господарства», - сказано в повідомленні.

На фінансування техпереозброєння в 2013 році передбачено кошти в обсязі 63,7 млн грн (з ПДВ), а на виробництво капітальних ремонтів по всіх видах обладнання, будівель і споруд - 180,2 млн грн.

Також у документі сказано, що на комбінаті планується в 2013 році виробити 6,15 млн тонн концентрату, 2,25 млн тонн окатишів і добути руди в кількості 15,4 млн тонн.

Пріоритетними напрямками діяльності комбінату в 2013 році залишаються: підвищення ефективності виробництва, забезпечення високої якості продукції та безпека праці співробітників.

Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" в 2012 р. інвестував у придбання гірничої техніки та проекти капбудівництва ЦГЗК 430 млн грн.

ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобутку руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобутку, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Центральний ГЗК входить до групи «Метінвест».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

У 2012 році комбінат виробив 6,389 млн тонн концентрату, 2,25 млн тонн окатишів і добув руди - 15,34 млн тонн.

У 2012 році комбінат скоротив чистий прибуток на 70,4% - до 770,1 млн грн.