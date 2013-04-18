Суд визнав банкрутом сумський сталеливарний завод «Центроліт»

Господарський суд Сумської області визнав банкрутом сумський сталеливарний завод «Центроліт» і почав процедуру його ліквідації.

Про це УНІАН повідомили в управлінні промисловості та розвитку інфраструктури Сумської облдержадміністрації.

Ліквідатором за ініціативою «Ощадбанку» призначений колишній арбітражний керуючий Євген Корнілов. Суд постановив задовольнити вимоги кредиторів шляхом продажу майна заводу. Продаж підприємства проходитиме виключно з відкритих торгів, де воно буде виставлене цілісним майновим комплексом. Початкову вартість заводу становитиме сума загальної кредиторської заборгованості, зазначена в реєстрі вимог кредиторів (на даний момент це близько 300 млн грн).

«Головна мета - продати підприємство таким чином, щоб його в підсумку можна було знову запустити. Після продажу передусім будуть виплачені заборгованості із заробітної плати, і моє завдання це проконтролювати. Буде вирішено питання стосовно заставного майна. Далі піде по черзі: пенсійний фонд - друга черга, податкова - третя. Залежно від того, скільки грошей у нас залишилося, так ми їх і розподілимо», - повідомив арбітражний керуючий.

За його словами, порядок продажу такий: комітет кредиторів визначить організації, які проведуть оцінку і продаж підприємства. Останні дадуть оголошення про продаж «Центроліту» на офіційному сайті Міністерства юстиції. Термін, визначений судом на дану процедуру, - один рік.

Наразі господарська діяльність підприємства зупинена. Всі працівники заводу будуть звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства, згідно з чинним кодексом про працю.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центроліт» - велике спеціалізоване підприємство в ливарному виробництві України. Завод виготовляє відливки з сірого і високоміцного чавуну, а також з вуглецевих і легованих сталей, хімічний склад яких відповідає ГОСТам. Плавка металу (чавун, сталь) проводиться індукційними печами фірми EGES.