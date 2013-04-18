«Метінвест» збільшив суму трирічної кредитної лінії до 560 млн дол.

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, збільшила суму 3-річної кредитної лінії на 260 млн доларів до 560 млн доларів, йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на корпоративному сайті.

"Спочатку ми планували збільшити кредитну лінію на 100 млн дол., але в процесі синдикації кредитна лінія була закрита з перепідпискою, - цитує прес-служба компанії фінансового директора «Метінвесту» Сергія Новікова. - У результаті ми скористалися можливістю збільшити кредитну лінію на 260 млн дол. Ми дуже задоволені, що залучаємо інтерес з боку інвесторів, який підтверджується наявністю і різноманітністю міжнародних банків, які беруть участь у синдикації, і розглядаємо це як знак довіри до нашого бізнесу і довгострокової стратегії".

У повідомленні також вказується, що на початковій стадії в листопаді 2012 р. кредитна лінія становила 300 млн дол. і була збільшена на 260 млн дол. на стадії синдикації з міжнародними банками. Ставка за кредитною лінією становить 5,25% річних понад LIBOR. Залучені кошти будуть використані для фінансування програми капітальних інвестицій групи «Метінвест», а також спрямовані на загальнокорпоративні цілі.

У «Метінвесті» також повідомили, що Deutsche Bank AG діяв в якості координуючого організатора фінансування, а Deutsche Bank AG, RBI, Natixis, ING Bank N.V., VTB і «Газпромбанк» виступили в якості уповноважених провідних організаторів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Метінвест» інвестував понад 2 млрд грн на проекти капітального будівництва підприємств гірничодобувного дивізіону.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

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