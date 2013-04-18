«Рівнеазот» інвестував у будівництво нового складу 64,4 млн грн

Один з провідних виробників мінеральних добрив азотної групи «Рівнеазот», який входить до холдингу OSTCHEM, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, побудував новий склад неконцентрованої азотної кислоти ємністю 4 тис. куб. м, інвестувавши в будівництво суму понад 64,4 млн грн, повідомили в прес-службі OSTCHEM.

«Реалізація інвестиційного проекту з будівництва складу неконцентрованої кислоти коштувала OSTCHEM понад 64,4 млн. гривень», - сказано в повідомленні.

Таким чином, у розпорядженні «Рівнеазоту» виявиться два склади неконцентрованої азотної кислоти загальною ємністю 5,6 тис. куб. м.

У повідомленні наголошується, що раніше вже був побудований склад ємністю 1,6 тис. куб. м.

«Склад побудований. Це означає, що на заводі будуть істотно зменшені виробничі ризики. З'явиться додаткова можливість збільшувати запаси сировини у разі потреби. Підприємство, відповідно, зможе більш впевнено нарощувати обсяги виробництва», - цитує прес-служба гендиректора OSTCHEM Олександра Халіна.

Водночас голова правління «Рівнеазоту» Михайло Заблуда підкреслив, що будівництво нового складу повністю задовольнить потреби компанії.

Зокрема, у червні 2012 року «Рівнеазот» запустив новий агрегат з виробництва неконцентрованої азотної кислоти потужністю 120 тис. тонн на рік.

У результаті в 2012 році на «Рівнеазот» вироблено 650 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

«Ми збільшили обсяги виробництва азотної кислоти, тому виникла потреба в додатковому складі. Тепер ми чекаємо зростання виробництва таких затребуваних видів добрив, як КАС і ІАС. Також будемо нарощувати обсяги випуску аміачної селітри», - зазначив М. Заблуда.

На підприємстві підкреслили, що в 2012 році у «Рівнеазот» було інвестовано 175,4 млн грн, і згідно з інвестиційними планами у 2013 році в підприємство буде вкладено близько 248,6 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Рівнеазот" - одне з найбільших українських хімічних підприємств, яке входить до холдингу OSTCHEM (об'єднує підприємства азотної хімії Group DF). Виробництво мінеральних азотних добрив є основним напрямком роботи «Рівнеазоту».

У 2012 році «Рівнеазот» випустив 550 тонн аміачної селітри, 323 тонни вапняно-аміачної селітри, 650 тонн неконцентрованої азотної кислоти, 62 тис. тонн аміаку водного технічного та 400 тонн аміаку рідкого технічного.

У компанію OSTCHEM входять: ПАТ "Азот" (Черкаси), ПАТ "Концерн Стирол" (Горлівка), ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Сєвєродонецьк), ПАТ "Рівнеазот" (Рівне), "Нітроферт" (Кохтла-Ярве, Естонія) , "Таджик Азот" (Сарбанд, Таджикистан).

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи наразі включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

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