Херсонський машзавод і німецька компанія CLAAS планують почати випуск комбайнів у цьому році

«Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ), єдиний в Україні виробник складної сільськогосподарської техніки, до кінця 2013 року планує спільно з німецькою компанією CLAAS запустити виробництво високопродуктивних зернозбиральних комбайнів Tucano-440.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Миколу Присяжнюка.

«Вже цього року на базі «Херсонського машинобудівного заводу» спільно з CLAAS ми плануємо запустити виробництво високопродуктивних зернозбиральних комбайнів», - сказав М. Присяжнюк.

Міністр повідомив, що більша частина вироблених комбайнів Tucano-440 буде реалізовуватися в Україні. У цьому зв'язку Мінагропрод має намір розробити оптимальні умови лізингу, які дозволять українським сільгоспвиробникам придбати цю техніку.

За повідомленням прес-служби, генеральний директор концерну CLAAS Ян-Гендрік Мор пообіцяв найближчим часом почати поставки на ХМЗ комплектуючих для складання комбайнів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна і Німеччина підписали меморандум про співпрацю між сільгоспмашинобудівними асоціаціями, який повинен прискорити залучення німецьких інвестицій і технологій у галузь.

19 березня ц.р. прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що уряд має намір відновити виробництво комбайнів на Херсонському машинобудівному заводі, заводі «Червона зірка» Кіровоградської області та ряді інших виробництв.

Довідка УНІАН. Херсонський машинобудівний завод - єдиний в Україні завод, що спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів "Славутич", а з 2012 року повністю перейшло на випуск комбайнів нового покоління «Скіф». На сьогодні на полях України працюють понад 1000 комбайнів «Славутич», 3000 жниварок для збирання кукурудзи і понад 5000 жниварок для соняшника.

7 березня 2013 року Херсонський машинобудівний завод спільно з виробничим об'єднанням «Гомсільмаш» (Білорусь) підписали протокол намірів про спільну діяльність в галузі виробництва зернозбиральних комбайнів.

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