В Одеській області запустили лакофарбовий завод за 8 млн євро

Міжнародна група компаній Eskaro Group AB побудувала та ввела в експлуатацію лакофарбовий завод у Біляївському районі Одеської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, губернатор області Едуард Матвійчук 18 квітня урочисто відкрив першу чергу нового заводу з виробництва лакофарбової продукції поблизу села Хлібодарське.

«Інвесторами будівництва підприємства виступили ділові кола Швеції та Фінляндії. Глава області Едуард Матвійчук привітав керівництво нового підприємства і відзначив, що минулий рік для Одеської області став рекордно плідним: майже півмільярда доларів прямих іноземних інвестицій прийшли в економіку регіону», - повідомляє прес-служба.

Зокрема інвестори цього підприємства - шведський фонд Swederfond, Скандинавський фонд з підтримки екологічних проектів NEFCO, а також - міжнародна група компаній з виробництва лакофарбової продукції «Eskaro Group AB»; постачання устаткування і його монтаж - компанія ABB Cellier (Франція).

Обсяг інвестицій становив у це підприємство - 8 млн євро, його асортимент - фарби, лаки, шпаклівка і т. і.

Підприємство займає площу близько 2,5 га, проектна потужність - 16 тис. тонн на рік за умови роботи 50 осіб на зміну. За умови монтажу додаткового обладнання потужність може бути збільшена до 30 тис. тонн на рік, за двозмінної роботи - до 60 тис. тонн на рік.

«Цей новий завод - це нові робочі місця, нові соціальні гарантії та розвиток економіки. Я хочу привітати інвесторів і додати, що вони можуть бути спокійні за свій внесок. Гроші будуть збережені», - цитує прес-служба Е.Матвійчука.

Також наголошується, що після завершення другої черги будівництва на підприємство працевлаштують понад 250 жителів Одеської області.