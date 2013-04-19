Компанія "ТехНова" придбала 75% акцій "Черкаського Хімволокна"

Столична компанія «ТехНова» придбала в кіпрських компаній 75% акцій національного монополіста з виробництва віскозної нитки - підприємства "Черкаське Хімволокно".

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема Черкаське Хімволокно "повідомляє про придбання компанією «ТехНова» наступних пакетів: 19,0% акцій у компанії «Зондріоті Холдінгс Лімітед», 21,6% акцій - у "Певоз Ентерпрайсіз Лімітед", 22,4% акцій - у «Маретт Холдінгс Лімітед», 12,0% - у «Оріпосто Холдінгс Лімітед». Усі ці компанії зареєстровані на Кіпрі.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії «ТехНова» (м. Київ) на набуття контролю над підприємством «Черкаське Хімволокно».

Довідка УНІАН. «Черкаське Хімволокно» - єдине підприємство в Україні з виробництва віскозної нитки. Практично всю продукцію підприємство продає на зарубіжних ринках.

Досягнута виробнича потужність підприємства «Черкаське Хімволокно» з випуску віскозної текстильної нитки становить 17600 тонн на рік.