"Азовсталь" у 2012 році скоротила чисту виручку на 26,2%

Металургійний комбінат «Азовсталь» у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чисту виручку від реалізації продукції на 26,2% - до 22,790 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2012 році падіння чистої виручки від реалізації продукції на тлі зниження собівартості реалізованої продукції сприяло зростанню валового збитку вдвічі - до 1,765 млрд грн.

До того ж виручка від реалізації продукції в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на +28,2% - до 31,901 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, комбінат "Азовсталь" у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий збиток у 5,3 разу - до 2,7 млрд грн.

За попередніми даними, металургійний комбінат «Азовсталь» у 1 кварталі 2013 року скоротив виробництво готового металопрокату на 35% - до 432 тис. тонн.

У березні комбінат виробив 184 тис. тонн готового прокату, 394 тис. тонн сталі і 340 тис. тонн чавуну.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, зокрема 4,4 млн тонн конвертерної, понад 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Комбінат за 2012 рік скоротив виробництво металопрокату на 22% - до 3,822 млн тонн.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами групи «Метінвест» є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

У 2012 році порівняно з 2011 роком загальна кількість активів підприємства скоротилася на 6,8% - до 26,573 млрд грн з 28,525 млрд грн.