Харцизький трубний завод у 2012 році скоротив чисту виручку на 52,7%

Один з найбільших виробників труб Харцизький трубний завод, що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротив чисту виручку на 52,7% - до 3,89 млрд грн з 6,22 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, в 2012 році падіння чисту виручку від реалізації продукції на тлі зниження собівартості реалізованої продукції сприяло скороченню валового прибутку на 57,6% - до 582,005 млн грн.

До того ж виручка від реалізації продукції у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 41,1% - до 3,937 млрд грн з 6,688 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, завод у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 65,4% - до 272,891 млн грн з 788,018 млн грн.

Котирування Харцизького трубного заводу обвалилися на 25% на торгів 9 квітня поточного року після рішення його акціонерів відмовитися від виплати дивідендів за 2012 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харцизький трубний завод», що входить до групи «Метінвест», - найбільший у СНД завод-виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 1,3 млн тонн труб на рік, зокрема 665 тис. тонн труб з покриттям.

У листопаді 2012 року в.о. гендиректором Харцизького трубного заводу був призначений Павло Узбек.