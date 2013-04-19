Кабмін затвердив новий склад комісії з питань електрометалургійних підприємств

Кабінет Міністрів України своєю постановою ухвалив рішення затвердити новий склад Міжвідомчої комісії з вивчення проблемних питань електрометалургійних підприємств.

Текст відповідної постанови Кабміну № 292 від 10 квітня 2013 розміщений на урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, до складу робочої групи, крім віце-прем'єр-міністра України та представників державних органів влади, входять також представники профільних профспілок.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2013 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення робочої групи з відпрацювання питань надання державної підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу (ГМК).

Кабмін затвердив положення про робочу групу, згідно з яким основним її завданням буде проведення аналізу та вивчення питань надання держпідтримки підприємствам ГМК, розгляд і вивчення проблемних питань, пов'язаних з їх діяльністю, а також підготовка рекомендацій щодо визначення шляхів, механізмів і способів їх вирішення.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив уряду опрацювати питання держпідтримки підприємств ГМК. За його словами, уряд повинен «забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, зокрема опрацювати питання надання державної підтримки таким підприємствам».

5 лютого 2013 року Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову створити робочу групу з питань надання підтримки підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

Довідка УНІАН. У 2012 році українські металургійні підприємства скоротили виробництво готового прокату чорних металів у порівнянні з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чавуну - на 1,3%, до 28,514 млн тонн.

Загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.