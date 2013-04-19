Кабмін і «ЛУКОЙЛ» підписали меморандум про відновлення роботи «Карпатнафтохіму»

Кабінет Міністрів України і найбільша приватна російська нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» підписали меморандум про відновлення роботи нафтохімічного підприємства «Карпатнафтохім»

Про це УНІАН повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністр України Юрія Бойка.

Згідно з повідомленням, документ підписали віце-прем'єр-міністр України Ю.Бойко і представник президента АТ «ЛУКОЙЛ» в Україні Сергій Чмихалів.

«Вчора підписано меморандум про запуск «Карпатнафтохім». Уряд узяв на себе зобов'язання надати підприємству підтримку, а власники - впродовж трьох місяців його запустити», - цитує прес-служба слова Ю.Бойка.

У повідомленні зазначається, що підписання меморандуму спрямоване на забезпечення розвитку нафтохімічного комплексу України і будівництво нових потужностей, залучення в розвиток «Карпатнафтохіму» 100 млн дол. інвестицій упродовж 2013-2016 рр., оновлення і технічне переозброєння устаткування, збільшення податкових відрахувань до державного і місцевого бюджетів.

«Річний оборот підприємства - близько 7 млрд грн, на ньому задіяно понад 3000 робочих місць. Це бюджетоутворююче підприємство для Івано-Франківської області. Коли воно працює - це дає поштовх для розвитку всього регіону», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Ю.Бойка.

Термін дії меморандуму - до 30 квітня 2016 р., зазначається в повідомленні.

Під час укладення меморандуму взято до уваги, що за останнє десятиліття АТ «ЛУКОЙЛ» реалізувало в Україні низку інвестиційних проектів із загальною сумою інвестицій понад 600 млн дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, нафтохімічному підприємству "Карпатнафтохім", власником якого є нафтова компанія «ЛУКОЙЛ», буде відшкодовано податок на додану вартість у розмірі 960 млн грн, якщо підприємство погасить борг перед державою в розмірі 1,1 млрд грн за кредитом Баварського об'єднаного банку, взятого під держгарантії.

У 1992 році Баварський об'єднаний банк надав хімічному підприємству ВАТ "Оріана" (Калуш, Івано-Франківська обл.) кредит на DM212,5 млн для будівництва заводу з виробництва поліетилену під гарантії українського уряду з покриттям німецькою страховою компанією "Гермес". Погашення та обслуговування кредиту розпочалося 31 липня 1998 р. До моменту створення ЗАТ "Лукор" "Оріана" погасила близько DM70 млн.

У цей час "Оріана" перебуває в процесі банкрутства, про початок якого було оголошено в січні 2003 року після того, як на базі ліквідних потужностей компанії були створені інші підприємства. Спочатку спільно з російським "ЛУКОЙЛ-Нафтохімом" у 2000 році було засновано ЗАТ "Лукор", в якому частка "Оріани" з часом скоротилася з 50% до 47,93%, а потім - ТОВ "Карпатнафтохім", в якому частка "Лукора" становить 24%, а решта 76% належать дочірньої компанії НК "ЛУКОЙЛ" Lukoil Chemical BV "Карпатнафтохіму", зокрема були передані основні потужності "Лукора" з виробництва хлорвінілу, каустичної соди і хлору, а також поліолефінів (етилену і пропилену).