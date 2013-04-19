Акціонери «Стиролу» затвердили план виробництва на 2013 рік

Акціонери концерну «Стирол», який входить до холдингу Ostchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, на загальних зборах затвердили план виробництва на 2013 рік, повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, концерн у 2013 році планує виробити 1,468 млн тонн аміаку, 644,3 тис. тонн аміачної селітри, 955 тис. тонн карбаміду, 99,3 тис. тонни карбамідо-аміачної суміші, 4,7 тис. тонн нітрату натрію, 1 , 3 тис. тонн нітриту натрію, 14,3 тис. тонн полістиролу ПСВ-С і 7,6 тис. тонн полістиролу ПСМ.

Також концерн планує виробити 14,1 тис. тонн карбамідо-формальдегіду смоли КФС-85, 11,6 тис. тонн карбамідо-формальдегіду смоли КФ-МТ-О, 15 тис. штук незнімних опалубок і 16,1 тис. тонн діоксиду вуглецю.

Виробництво плит пінополістирольних ПСБ-С складе 23,8 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, концерн «Стирол» інвестує в систему очищення цеху з виробництва аміачної селітри 12 млн грн.

У 2013 році компанія має намір вкласти 50 млн грн у роботи зі зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Довідка УНІАН. «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.) заснований у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку та карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство - єдиний в Україні виробник спіненого полістиролу.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу Ostchem Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу Ostchem Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» у Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.

У 2010-2012 рр.. в екологічні проекти концерн інвестував 90 млн грн.