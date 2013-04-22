У США відбувся запуск ракети-носія Antares, частково виготовленої в Україні

Комерційний партнер американського космічного агентства (Національного агентства з повітроплавання і дослідженнz космічного простору - NASA) компанія Orbital Sciences Corporation e неділю здійснила пуск ракети-носія Antares, перший ступінь до якої розробили в українському конструкторському бюро «Південне» і виготовили ​​на Південному машинобудівному заводі, повідомляє офіційний сайт NASA.

Пуск ракети-носія здійснено з космодрому Wallops Flight Facility у Вірджинії. «Це був перший запуск ракети-носія Antares, яка успішно вивела на навколоземну орбіту вантаж, еквівалентний по масі космічному кораблю», - йдеться в прес-релізі космічного агентства США.

Успішний пуск ракети-носія, як наголошується, відкриє для NASA можливість комерційного партнерства з американськими компаніями в частині комерційних запусків вантажів і астронавтів на орбіту.

У NASA також підкреслили, що представлений Президентом Бараком Обамою бюджет на космічні розробки дозволить США залишатися лідером у цій сфері, а також залучати комерційних партнерів до наукових досліджень та виробничої кооперації.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в рамках IV міжнародної наукової конференції «Космічні технології: сьогодення та майбутнє» у Дніпропетровську генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов анонсував запуск ракети-носія Antares, яка, за словами генконструктора, створена на заміну американської ракети-носія Дельта-2.

О.Дегтярьов зазначив, що КБ «Південне» підписало контракт з компанією Orbital Sciences Corporation про спільну роботу над проектом кілька років тому. Він також підкреслив, що розробка і виготовлення першого ступеня ракети-носія є важливою частиною міжнародного співробітництва КБ «Південне» і «Південмашу».

Відзначимо також, що контракт між Orbital Sciences Corporation і NASA оцінюється в 1,9 млрд. Водночас Antares вважається найбільшою приватною ракетою, яка коли-небудь запускалася з розташованого у Вірджинії космодрому.

Довідка УНІАН. ДП «КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторських бюро, що володіють передовими технологіями та беруть участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.