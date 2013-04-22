Акціонери "Донецьккоксу" обрали одноосібним членом наглядової ради Metinvest B.V.

Акціонери «Донецьккоксу» на загальних зборах внесли зміни до складу наглядової ради підприємства, обравши одноосібним членом наглядової ради компанію Metinvest B.V.

Відповідне рішення прийнято 19 квітня, йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, з 20 квітня 2013 року одноосібним членом наглядової ради стане МЕТІНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) терміном на 3 роки.

Довідка УНІАН. ПАТ "Донецьккокс" спеціалізується на виробництві доменного коксу, кам'яновугільної смоли, сульфату амонію.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Кіпрська компанія СКМ (System Capital Management Lmd) володіє 69,81% акцій "Донецьккоксу".

Раніше зазначалося, що компанія СКМ передасть даний пакет у володіння компанії Metinvest B.V.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.