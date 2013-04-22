Концерн «Стирол» у 1-му кварталі отримав 531,7 млн грн чистого збитку

Концерн «Стирол», який входить до холдингу Ostchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, в 1 кварталі 2013 року отримав чистий збиток у розмірі 531,7 млн грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, у 1 кварталі 2013 року виручка компанії від реалізації продукції становила 2,358 млрд грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції в 1 кварталі становила 2,263 млрд грн, що на тлі зростання собівартості реалізованої продукції сприяло зниженню валового збитку порівняно з попереднім періодом на 56,4% - до 262,948 млн грн із 603,359 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, концерн має намір в 2013 році вкласти 50 млн грн на роботи зі зменшення шкідливих викидів в атмосферу.

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» (м. Горлівка, Донецька область) засновано в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Це підприємство - єдиний в Україні виробник спіненого полістиролу.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» у Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.

У 2010-2012 рр. в екологічні проекти концерн вклав 90 млн грн.

За підсумками 2012 року концерн збільшив чистий збиток до 2,2 млрд грн з 349,7 млн грн у 2011 році.

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