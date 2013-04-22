Україна збільшила випуск сталі

Виробництво сталі в Україні в 1 кварталі 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилося на 0,4% - до 8,379 млн тонн з 8,342 млн тонн, повідомляє Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

До того ж Україна випередила Бразилію, зайнявши дев'яте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

У березні 2013 року в порівнянні з березнем 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 2,9% - до 2,870 млн тонн з 2,955 млн тонн.

За інформацією асоціації, за підсумками 1 кварталу 2013 р. найбільшим світовим виробником сталі з показником 191,891 млн тонн (+9,1%) залишився Китай. Разом з ним до десятки найбільших виробників увійшли наступні країни: Японія (+0,2%, 26,630 млн тонн), США (-7,6%, 21,458 млн тонн), Індія (+2,9%, 19,826 млн тонн), Росія (-4,8%, 17,223 млн тонн), Південна Корея (-5,4%, 16,381 млн тонн), Німеччина (-0,3%, 10,814 млн тонн), Туреччина (-5,9%, 8,493 млн тонн), Україна (+0,4%, 8,379 млн тонн) і Бразилія (-4,4%, 8,345 млн тонн).

Загалом у 1 кварталі 2013 року 63 країни виробили 388,824 млн тонн сталі, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними World Steel Association, виробництво сталі в Україні в 2012 році становило 32,911 млн тонн, що, незважаючи на зниження на 6,9% до рівня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.