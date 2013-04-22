«Євраз Баглійкокс» у 2012 році отримав збиток за МСФЗ у розмірі 173 млн грн

Один із провідних коксохімічних заводів "Євраз Баглійкокс" (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) у 2012 році отримав чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в розмірі 172,692 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За національними стандартами «Євраз Баглійкокс» у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий збиток у 3,71 разу - до 170,641 млн грн з 46,006 млн грн.

До того ж за МСФЗ у 2012 році виручка компанії від реалізації продукції становила 1,378 млрд грн.

Чиста виручка від реалізації продукції в 2012 році становила 1,159 млрд грн, собівартість реалізованої продукції - 1,226 млрд грн, а валовий збиток - 67,062 млн грн.

Довідка УНІАН. Контрольний пакет акцій ВАТ «Баглійкокс» належить російській компанії «Євраз Груп».

"Євраз Груп" є вертикально інтегрованою металургійною та гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії та Південній Африці.

«Євраз Груп» належать три українські коксохімічні підприємства - коксохімічний завод ПАТ «Євраз Баглійкокс», ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» («Євраз ДКХЗ») і Дніпропетровський коксохімічний завод («Дніпрококс»), який з квітня 2011 року входить до структури «Євраз ДМЗ ім. Петровського», і один гірничо-збагачувальний комбінат ПАТ «Євраз Суха Балка».

«Євраз Груп» придбав у Lanebrook українські ГЗК "Суха Балка" (99,25% акцій), Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського (95,57%), коксохімічний завод "Баглійкокс" (93,74%), "Дніпрококс" (98,65%) і Дніпродзержинський коксохімзавод (93,83%) у групи "Приват".