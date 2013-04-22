Україна піднялася на 7-ме місце в світовому рейтингу виробників чавуну

Україна в першому кварталі 2013 року посіла 7-ме місце у світовому рейтингу виробників чавуну, збільшивши виробництво на 2,1% - до 7,268 млн тонн, повідомляється на сайті Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Раніше, за підсумками лютого, Україна опустилася з 7-го на 8-е місце в світовому рейтингу виробників чавуну, скоротивши виробництво на 2,5%.

При цьому в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року Україна збільшила виробництво чавуну на 1,5% - до 2,511 млн тонн, посівши 7-е місце за виробничими результатами місяця.

Згідно з повідомленням, за підсумками першого кварталу 2013 року найбільшим світовим виробником чавуну з показником 178,224 млн тонн (+8,1%) залишився Китай. Разом із ним до десятки найбільших виробників увійшли Японія (+2,9%, 20,554 млн тонн), Росія (-1,1%, 12,564 млн тонн), Індія (+5,5%, 12,317 млн тонн), Південна Корея (-6,8%, 9,718 млн тонн), США (-5,2%, 8,056 млн тонн), Україна (+2,1%, 7,268 млн тонн), Німеччина (+1,1%, 6,891 млн тонн), Бразилія (-4%, 6,486 млн тонн) і Тайвань (+2,6%, 2,907 млн тонн).

Загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшився на 4,3% - до 290,633 млн тон.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво чавуну в Україні в першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,2% - до 7,275 млн тонн.

За даними World Steel Association, у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво чавуну в Україні скоротилося на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

До того ж загальний обсяг виробництва чавуну в 38 країнах світу в 2012 році, за даними WSA, збільшився на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (у 2011 році - 1082,729 млн тонн).

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України й формує для країни значну частку валютної виручки.