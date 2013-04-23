«Запоріжсталь» інвестувала 240 млн грн у комплекс нового обладнання

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи «Метінвест», інвестував 240 млн грн на комплекс нового обладнання, повідомляє прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, комбінат після масштабної модернізації ввів у дію комплекс нового обладнання - агломашину № 1, високотехнологічну газоочистку з двома потужними електрофільтрами, ексгаустерне відділення і компресорну станцію. Екологічний ефект від проекту очікується на рівні 10%-го зниження викидів пилу і газу до атмосфери від загальної кількості викидів.

«Запуск у роботу агломашини № 1 з новою газоочисткою - знакова подія не тільки для комбінату, але й для всього регіону. Ми реально хочемо змінити екологічну ситуацію в Запоріжжі на краще, і цілеспрямовано вкладаємо кошти в сучасне екологічне устаткування», - цитує прес-служба гендиректора комбінату Ростислава Шурму.

На комбінаті наголосили, що модернізація агломашини № 1 з установкою високотехнологічного газоочисного обладнання є одним з основних заходів, включених до «Програми охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки м.Запоріжжя».

«Наступним етапом екологічної модернізації комбінату стане будівництво аналогічної газоочисної установки агломашини № 2, інвестиції складуть близько 80 млн грн», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Запоріжсталь» у 1-му кварталі 2013 року отримала чистий прибуток за МСФЗ у розмірі 170 млн грн.

Підприємство в 1-му кварталі ц.р. збільшило виробництво сталі на 5,8% - до 953,7 тис. тонн, виробництво чавуну зросло на 1,7% - до 804,6 тис. тонн, а виробництво прокату збільшилося на 8,5% - до 808,3 тис. тонн.

У 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну збільшила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Крім того, в 2012 році комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% порівняно з 2011 роком - до 639,3 тис. тонн.

У 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року, а також інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 разу більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів операції «Метінвест» разом із групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій у низці інших гірничо-металургійних підприємств, що раніше належали групі «Індустріал».