Алчевський меткомбінат у 1-му кварталі отримав 217,2 млн грн чистого збитку за МСФЗ

Алчевський металургійний комбінат, який входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», у 1-му кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротила чистий збиток на 31% - до 217,17 млн грн, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 1-му кварталі 2013 року виручка компанії від реалізації продукції становила 4,413 млрд грн.

До того ж чиста виручка від реалізації продукції в 1-му кварталі ц.р. у порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. збільшився на 1,6% - до 3,678 млрд грн, що на тлі зниження собівартості реалізованої продукції сприяло отриманню валового прибутку в розмірі 7,639 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, комбінат у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий виторг від реалізації продукції на 20,7% - до 14,439 млрд грн з 18,676 млрд грн.

Алчевський меткомбінат у 2012 році порівняно з 2011 роком отримав чистий збиток у розмірі 1,028 млрд грн, а загальна кількість активів підприємства збільшилася на 40% - до 18,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.