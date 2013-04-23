Наглядова рада компанії "Ілліч-Сталь" призначила в.о. гендиректора

Наглядова рада компанії "Ілліч-Сталь" (м.Маріуполь, Донецька обл.), що входить до групи "Метінвест" і належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, своїм рішенням від 19 квітня призначив Олександра Аліпу в.о. гендиректора підприємства.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, О.Аліпа призначений на посаду в.о. гендиректора строком до 21 жовтня 2013 року. На цій посаді він змінить гендиректора Олександра Рибка, який звільнився.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року наглядова рада компанії "Ілліч-Сталь" призначив генедіректором підприємства Олександра Рибка.

14 лютого 2013 року збори акціонерів компанії звільнило всіх членів наглядової ради і обрало одноосібним членом компанію Metinvest BV.

Довідка УНІАН. ПрАТ "Ілліч-Сталь" (м. Маріуполь) входить до групи «Метінвест».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

Компанія в 2012 році отримала чистий прибуток у розмірі 46,9 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року чистий збиток становив 567,8 млн грн.