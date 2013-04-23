КМДА і Siemens обговорили створення СП з виробництва автобусів з електродвигунами

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов обговорив з представниками компанії «Siemens» можливості створення спільного австрійсько-українського підприємства з виробництва автобусів з електродвигунами на базі комунального підприємства «Київпастранс».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зустріч відбулася в рамках проведення Днів Києва у Відні.

Так, голова КМДА відвідав завод компанії «Siemens», де в цей час налагоджено серійне виробництво автобусів, що працюють на електричних двигунах.

Мідіавтобуси курсують столицею Австрії круговим маршрутом, тривалість якого становить близько 30 хвилин, а на кінцевих зупинках здійснюється їх підзарядка. До того ж автобуси використовують електромережу трамвайних ліній. Впровадження такого виду транспорту дозволяє економити енергоносії і покращує екологічну ситуацію в місті. Крім того, мідіавтобуси мобільні і більш маневрені, на відміну від тролейбусів.

«Для нас важливо налагодити таке виробництво саме в Києві, адже це дозволить створити нові робочі місця для жителів міста, та сприятиме розвитку інших підприємств столиці, які будуть задіяні в цьому процесі. А застосування новітніх екологічно чистих технологій дозволить вивести транспортне забезпечення Києва на якісно новий рівень», - сказав О.Попов.

У свою чергу представники компанії «Siemens» розглядають Київ як перспективний регіон для налагодження виробництва електроавтобусів, адже, як і Відень, столиця України має історичний центр, де було б доцільніше використання саме екологічно чистого та мобільного виду громадського транспорту, інформують у прес-службі КМДА.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська «дочка» однією з провідних технологічних компаній світу Siemens планує також брати участь у проекті столичної влади щодо оновлення парку трамваїв «Київський трамвай». Крім того, компанія Siemens також зацікавлена ​​взяти участь в оновленні залізничного транспорту держкомпанії «Укрзалізниця» і програмах переходу міських автобусів, що забруднюють навколишнє середовище, на електродвигуни. Компанія також хоче взяти участь у будівництві метрополітенів у Києві, Дніпропетровську та Донецьку.

Довідка УНІАН. «Сіменс Україна» - дочірнє підприємство концерну Siemens з 100% інвестицією, одна з провідних технологічних компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту та охорони здоров'я.

ДП «Сіменс Україна» було засновано в 1997 році. Центральні офіси компанії знаходяться в Києві та Донецьку. Регіональні філії працюють у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Кривому Розі та Маріуполі.